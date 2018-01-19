وتبقى السوق قلقة من أن التخفيضات الإنتاجية التي تقودها أوبك ستثير ارتفاعات كبيرة في الأسعار بما يؤدي إلى زيادة في الامدادات من الولايات المتحدة.



وأسعار النفط قرب أعلى مستوياتها منذ ديسمبر 2014، مع حصولها على دعم من تخفيضات الإمدادات التي تقودها أوبك وروسيا، والقلق من أن اضطرابات في دول منتجة مثل نيجيريا قد تكبح الإنتاج بشكل أكبر.



وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، إن مخزونات الخام التجارية في الولايات المتحدة هبطت بمقدار 6.9 مليون برميل الأسبوع الماضي في حين كان من المتوقع أن تنخفض 3.5 مليون برميل.



وهبطت المخزونات في مركز تسليم العقود الأميركية في كاشينج بولاية أوكلاهوما، 4.2 مليون برميل وهو أكبر انخفاض على الأقل منذ عام 2004.



وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 7 سنتا لتبلغ عند التسوية 69.31 دولار للبرميل. ووصل برنت يوم الاثنين إلى 70.37 دولار وهو أعلى سعر منذ ديسمبر 2014 .



وأغلقت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط منخفضة سنتين اثنين إلى 63.95 دولار للبرميل بعد أن سجلت في جلسة الثلاثاء أعلى مستوى منذ ديسمبر 2014 عند 64.89 دولار.