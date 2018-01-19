يتضمن المعرض تجربة فريدة في مشاهدة رسومات فان جوخ تعرض بشكل حي ومتناغم مع الموسيقى الكلاسيكية.



المعرض يستمر لستة أسابيع في المسرح الوطني في أبوظبي.



وتعتبر لوحة ليلة النجوم، واحدة من أكثر لوحات الفنان الهولندي شهرة، والتي رسمها نهارًا، مجسدا فيها كل ما حفظته ذاكرته من ليلة شاهدها من نافذة غرفته في المصح، عام 1889.



واتجه فان جوخ للرسم التشكيلي، كوسيلة للتعبير في السنوات الخمس الأخيرة من عمره، حيث رسم ما يفوق الثمانمائة لوحة زيتية، يعد معظمها من الأغلى ثمنا في العالم.



وأقيم عرض حي لرسوم الفنان الهولندي لأول مرة في أبوظبي، حيث لونت أجهزة الإضاءة جدران المسرح الوطني بالرسوم االمتناغمة مع أصوات موسيقى كلاسيكية، تحكي قصة كل لوحة من لوحاته.



ويحظى الزائرون بفرصة للتعرف على المصادر التي ألهمت الفنان فان جوخ، من خلال صور ومقاطع فيديو، مشابهة لما كان يشاهده حينها.