وأضاف عامر: "جذبت مصر أكثر من 95 مليار دولار من النقد الأجنبي في عام واحد. وجذبنا استثمارات أجنبية بنحو 20 مليار دولار في 8 أشهر فقط".

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الوزير خلال مؤتمر "حكاية وطن"، الذي يعرض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من خلاله ما حققته البلاد في الأربع سنوات الماضية من مشروعات، والموقف النقدي والمالي لبلاده.

وأوضح عامر أن مصر "استهلكت" 500 مليار دولار خلال السنوات السبع الماضية، دون أن يكشف عن أوجه إنفاق تلك المبالغ.

وأضاف محافظ المركزي أن بلاده" تلقت مساعدات من الخارج بقيمة 30 مليار دولار ساعدت الاقتصاد المصري، بجانب 4 مليارات دولار في 2016".

كما أشار إلى أنه خرج من مصر استثمارات أجنبية قيمتها حوالي 20 مليار دولار في 2011 و2012، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وأضاف عامر: " وفرنا 120 مليار دولار خلال العامين الماضيين للاستيراد، وسددنا التزامات خارجية بأكثر من 40 مليار دولار خلال عامين، كما وفرنا 25 مليار دولار لاستيراد الوقود والسلع التموينية خلال عامين".

وتنفذ الحكومة المصرية منذ 2016 برنامجا للإصلاح، شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم للكهرباء والمواد البترولية، سعيا لإنعاش الاقتصاد ودفعه في مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.

وتضمن البرنامج قانونا جديدا للاستثمار، وإصلاحات في قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون للإفلاس.

وساهم قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف العملة المحلية، الذي نتج عنه فقدان الجنيه لنصف قيمته، في إنعاش التدفقات الأجنبية إلى السندات وأذون الخزانة الحكومية.