وقال السيسي في في مؤتمر "حكاية وطن"، الذي يسعى من خلاله لإظهار ما حققه للبلاد في الأربع سنوات الماضية من مشروعات والموقف النقدي والمالي لبلاده، "كي يكون لدينا سياحة لازم يبقى في أمن قوي جدا".
وأضاف السيسي، أن مصر فقدت ما بين 80 إلى 90 مليار دولار خلال السنوات السبع الماضية.
وزاد إغراء المقصد السياحي المصري عقب قرار البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016 حيث أدى ذلك إلى تراجع قيمة العملة المحلية إلى النصف وعزز القدرة التنافسية للقطاع.
وسجلت مصر قفزة بلغت حوالي 123.5 بالمئة في إيرادات السياحة لتصل إلى نحو 7.6 مليار دولار في 2017 مع زيادة أعداد السياح الوافدين إلى البلاد 53.7 بالمئة إلى نحو 8.3 مليون سائح.
السيسي: السياحة تحتاج لأمن قوي
وقال السيسي في في مؤتمر "حكاية وطن"، الذي يسعى من خلاله لإظهار ما حققه للبلاد في الأربع سنوات الماضية من مشروعات والموقف النقدي والمالي لبلاده، "كي يكون لدينا سياحة لازم يبقى في أمن قوي جدا".