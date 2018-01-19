وردا على سؤال حول مؤشرات على استعداد تركيا لمهاجمة مسلحين أكراد في عفرين، قالت المتحدثة باسم الوزارة، هيذر ناورت: "سندعو الأتراك إلى عدم الإقدام على أي أفعال من هذا النوع".

وتابعت: "لا نريدهم أن ينخرطوا في عنف، وإنما نريدهم أن يواصلوا التركيز على تنظيم داعش"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وكانت وسائل إعلام تركية، قد ذكرت صباح الخميس، بأن الجيش التركي رفع حالة التأهب على الحدود مع سوريا إلى أعلى مستوى، وأزال أجزاء من الجدار الحدودي في 12 نقطة على الحدود التركية مع عفرين السورية.

يأتي ذلك في الوقت الذي هدد فيه نائب الخارجية السوري فيصل المقداد تركيا، بأن الدفاعات الجوية مستعدة لتدمير أي أهداف جوية تركية في حال شنت طائراتها أي هجوم، حسبما أوردت وكالة الأنباء السورية.

فيما شهدت عدة مناطق تحت سيطرة الأكراد في شمال سوريا تظاهرات حاشدة، الخميس، تنديدا بتلويح تركيا بشن هجوم وشيك على مدينة عفرين، ردد خلالها المشاركون هتافات وشعارات مناوئة لأنقرة.