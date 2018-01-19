وقالت الشرطة، الخميس، إن سمول البالغ من العمر 36 عاما والذي اعتنق الإسلام، نشر مقطعا مصورا على وسائل التواصل الاجتماعي عام 2016، انتهك فيه قوانين مكافحة الإرهاب.

ومن المقرر أن يمثل سمول أمام محكمة دائرة ويستمنستر الأربعاء، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وكان بطل الملاكمة السابق قد فاز بلقبي منافسات وزني الخفيف والمتوسط ببطولة الملاكمة على مستوى بريطانيا والكومنولث عام 2009.

واتهم مسؤولون بريطانيون سمول في السابق بدعم تنظيم داعش، لكن هيئة محلفين خلصت إلى أنه ليس مذنبا في اتهام بالتخطيط للقتال في صفوف التنظيم المتطرف في سوريا عام 2015.