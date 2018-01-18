واكتشفت إيني الإيطالية حقل ظهر عام 2015، ويحتوي الحقل على احتياطيات تقدر بحوالي 30 تريليون قدم مكعب من الغاز.

وهيمنت إيني وبي.بي البريطانية وشل الهولندية وإديسون الإيطالية على أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر خلال السنوات الماضية.

وبدأ الإنتاج التجريبي من حقل ظهر نهاية ديسمبر الماضي بطاقة 350 مليون قدم مكعب يوميا، على أن ترتفع إلى مليار قدم مكعب بحلول منتصف العام الجاري، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وتسعى مصر إلى تسريع الإنتاج من حقولها المكتشفة حديثا، وتستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي خلال 2018.

وقال الملا في مؤتمر "حكاية وطن"، إن مصر استطاعت خفض مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الحكومة المصرية من 6.3 مليار دولار إلى 2.4 مليار دولار بنهاية يونيو 2017".