وأدلى الأميرال هاريس، المعروف بآرائه الحادة عن توسعات الصين في بحر الصين الجنوبي، بتلك التصريحات في مؤتمر أمني برعاية الحكومة الهندية، عقد بحضور رئيس الأركان الياباني وقائد القوات البحرية الهندية.

وتتزايد مخاوف الدول الثلاث، الولايات المتحدة واليابان والهند، بسبب تبني الصين لنهج عسكري يدعم موقفها في المنطقة، مما دفعهم للتقارب مع أستراليا.

وقال هاريس: "أعتقد أن الصين قوة هدامة في المنطقة. إنها السبب وراء نقص الثقة الذي أمضينا الساعة المنقضية نتحدث عنه" في إشارة للمناقشات في المؤتمر، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وتقول الصين إنه ليست هناك مشكلة في حرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي، وتعارض المحاولات التي تبذل لاستغلال الأمر "ذريعة" للتدخل في شؤون السيادة الصينية ومصالحها الأمنية.