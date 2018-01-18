والعام الماضي، أيدت روسيا العقوبات الدولية التي اقترحتها واشنطن سعيا لإجبار نظام كيم جونغ-أون على التفاوض بشأن نزع الأسلحة.

لكن تيلرسون قال للصحفيين في طائرته في ساعة متأخرة، الأربعاء، إن موسكو لا تطبق الإجراءات بالكامل، بل ربما تحاول تقويضها، وخصوصا عبر تزويد الوقود.

وأضاف "يبدو لنا أنهم لا يطبقون بالكامل كافة العقوبات وهناك بعض الأدلة على احتمال أن يكونوا يمنعون تطبيق بعض العقوبات".

وتابع "تحدثنا إليهم في هذا الشأن. قالوا إنهم لا يفعلون ذلك، لكننا بالتأكيد لا نحصل منهم على الضمانات نفسها التي نتلقاها من الصينيين".

وردا على سؤال حول ماهية المواد التي يتهم موسكو بتزويدها لبيونغيانغ، قال: "الوقود. الوقود بشكل رئيسي، لكن قطاعات أخرى محتملة أيضا".

ويأتي كلام تيلرسون بعد اتهام الرئيس الأميركي دونالد ترامب روسيا بعرقلة تطبيق العقوبات وذلك في مقابلة مع وكالة رويترز للأنباء.

وأكد ترامب أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يمكن أن يساعد إذا أراد ذلك.