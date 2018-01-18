واحتل المنتخب التونسي الذي عاد إلى المونديال للمرة الأولى منذ 2006 والخامسة في تاريخه، المركز 23، بعد أن صعد 4 مراكز.

كما صعد المنتخب المصري مركزا واحدا، ليحتل الرقم 30 في التصنيف.

وبدوره، جاء منتخب المغرب في المرتبة الـ 39، بعد أن صعد مركزا واحدا.

يذكر أن التصنيف شمل منتخبات من 50 دولة حول العالم. وقد احتل منتخب ألمانيا المركز الأول، تلته منتخبات البرازيل والبرتغال الأرجنتين وبلجيكا.