ويأتي هذا بعدما فجر مستخدمو طرازات قديمة من هاتف آيفون فضيحة من العيار الثقيل، حيث قالوا إن سرعة الجهاز يمكن أن تزيد بشكل ملحوظ إذا تم استبدال البطارية.

وعززت هذه التقارير احتمال تعمد شركة أبل برمجة الأجهزة لتبطئ من سرعتها عند وقت معين من عمر البطارية من أجل دفع المستخدمين لشراء أجهزة جديدة.

ودفعت هذه الفضيحة "أبل" إلى الاعتذار من جميع مستخدميها، بالإضافة إلى طرح بطاريات بديلة بثمن منخفض.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة أبل تيم كوك كشف ميزة جديدة من شأنها إصلاح مشكلة بطء الهواتف، وقال "لقد استمعنا إلى ردود الأفعال بعناية فائقة".

وتابع "جنبا إلى تقديم بطاريات بثمن منخفض، طورنا ميزة سنطرحها الشهر المقبل".

وأوضح أن الميزة تسمح للناس بمعرفة صحة بطارية هواتفهم، حيث قال "الميزة تعطي كل التفاصيل المتعلقة بالبطارية وهذا الأمر لم يحدث من قبل."

من جهته، ذكر تيم كوك "إذا لم تكن ترغب في تشغيل هذه الميزة والاعتماد عليها.. سيكون بإمكانك إيقافها بكل سهولة ولن تؤثر على البطارية".