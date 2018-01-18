ويأتي هذا التطور بعد يوم من اعتقال قوات الأمن السودانية أم سلمة الصادق المهدي ورندة الصادق المهدي، شقيقتا رئيس حزب الأمة السوداني مريم الصادق.

واعتقلت قوات الأمن السوداني، الأمين العام للحزب الشيوعي المعارض مختار الخطيب، الأربعاء، بعد أن نظم الحزب مظاهرة في الخرطوم احتجاجا على زيادة أسعار الخبز.

واندلعت الاحتجاجات ضد الحكومة بعد رفعها سعر كيس القمح زنة 50 كلغ من 167 جنيه سوداني (9 دولارات) إلى 450 (25 دولارا)، فيما تراجعت كميات القمح بعد قرار الحكومة السماح لشركات خاصة باستيراده.

وتصدت قوات الأمن السودانية للمظاهرات، التي نزلت إلى شوارع مدن سودانية عدة على مدار الأيام القليلة الماضية، بقنابل الغاز المسيل للدموع والهراوات، واعتقلت العشرات.