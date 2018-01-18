وذكرت وكالة الأنباء التركية "دوغان" أن رافعتين وضعتا في طرابزون لاستعادة طائرة البوينغ 737-800 التابعة لشركة "بيغاسوس إيرلاينز"، ونشرت صورها في كل أنحاء العالم، وهي عالقة بشكل مائل على بعد بضعة أمتار فقط عن سطح البحر.

وأغلقت السلطات مطار طرابزون، الخميس، لمدة 24 ساعة لتسهيل العمليات.

وربط مهندسون وتقنيون أسلاك معدنية على مستوى جناحي الطائرة وذيلها، حتى تتمكن الرافعتان من سحبها تدريجيا.

وبعد إعادتها إلى المدرج، سيتم إفراغ الطائرة من محروقاتها، ثم سحبها إلى مرأب ليتم إخراج أمتعة 162 مسافرا كانوا على متنها لدى وقوع الحادث، والذين خرجوا جميعا سالمين من الحادث.

وقال الطياران للمحققين إن الطائرة خرجت عن المدرج بسبب السرعة الكبيرة وغير المبررة لأحد محركيها بعد الهبوط على مدرج رطب.

وقد انفصل المحرك نتيجة الصدمة الناجمة عن الخروج عن المدرج، ووقع في البحر.