ووفق ما ذكرته "رويترز"، فإن الحافلة كان على متنها 15 راكبا، حين كانت قادمة، خلال ديسمبر الماضي، من قرية تشينغبيان متوجهة إلى بيتشوان.

ورصد لونغ هونغ جون، سائق حافلة لأكثر من 20 عاما، حجرتين صغيرتين تسقطان على الطريق أمامه، مما جعله يفطن بانهيار الحائط.

وبعد ثانية واحدة من إيقاف الحافلة، انهار الحائط مخلفا كما هائلا من الغبار والحجر.

وقال لونغ هونغ جون "لم أكن أعتقد أن الانهيار سيحدث.. عندما أبطأت الحافلة كنت أريد فقط التأكد مما حدث.. لحسن الحظ لم يخلف الحادث أي إصابات".

والثلاثاء الماضي، منحت شركة الحافلات 3 آلاف يوان للسائق اعترافا بدوره البطولي في إنقاذ حياة 15 راكبا.