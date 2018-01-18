وصدر الحكم على خلفية مواقف أطلقتها في العام 2014 في العاصمة الأميركية واشنطن، وفق ما أكد مصدر قضائي لبناني، الخميس.

وقال مصدر في المحكمة العسكرية لوكالة فرانس برس: "حكمت المحكمة العسكرية غيابيا في العاشر من يناير بسجن حنين غدار لمدة ستة أشهر بجرم التشهير بالجيش اللبناني والإساءة لسمعته واتهامه بالتفريق بين المواطنين اللبنانيين"، بناء على إدعاء النيابة العامة العسكرية.

وأوضح أن الحكم صدر غيابيا بعدما تعذر إبلاغ غدار، المقيمة في الولايات المتحدة، لمرتين وفقا للأصول، قبل أن يتم إبلاغها لصقا على مقر إقامتها الأخير في لبنان.

وصدر الحكم بحق غدار التي تعمل باحثة زائرة في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، على خلفية تصريحات أدلت بها خلال ندوة نظمها المعهد قبل انضمامها إلى صفوفه في مايو 2014، تحدثت خلالها عن النفوذ الإيراني وحليفه حزب الله اللبناني في الحرب السورية وفي لبنان.

وقالت غدار في معرض حديثها عن لبنان: "السنة مقموعون من قبل حزب الله والجيش اللبناني، فيما لا يمكن المساس بميليشيات حزب الله".

وعلى صفحتها على موقع فيسبوك، الأربعاء، أكدت غدار صدور الحكم بحقها على خلفية "ما قلته في واشنطن في العام 2014 إزاء الجيش اللبناني (لانحيازه في صراع طائفي)".

وتابعت: "أذهب إلى السجن لأنني عبرت (عن رأيي) فيما يتجول مجرمون وإرهابيون عدة بحرية".

وقبل انتقالها للإقامة في الولايات المتحدة صيف العام 2016، عملت غدار المعروفة بمواقفها المعادية لحزب الله في صحف لبنانية عدة. كما تولت لسنوات إدارة تحرير النسخة الإنجليزية لأحد المواقع الإخبارية.

ويخضع نظام المحاكم العسكرية في لبنان لسلطة وزارة الدفاع. وتطال انتقادات عدة المحكمة العسكرية غير المخولة أساسا لمحاكمة المدنيين.