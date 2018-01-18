وقال النادي في بيان على موقعه الإلكتروني إنه توصل لاتفاق مع اللاعب لتمديد عقده مع قيمة شرط جزائي بقيمة 500 مليون يورو ( 611 مليون دولار)، مضيفا أنه سيتم الإعلان خلال الأيام القليلة المقبلة عن موعد توقيع العقد الجديد.

وكان الشرط الجزائي في العقد القديم يبلغ 200 مليون يورو.

ولعب بيكيه 421 مباراة مع برشلونة، سجل فيها 37 هدفا وفاز بعدد كبير من الألقاب مع النادي منها دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني وكأس الملك وكأس السوبر الإسباني وكأس السوبر الأوروبي إضافة إلى كأس العالم للأندية.

وبدأ بيكيه 30 عاما مسيرته الرياضية في برشلونة في 1997 ثم انتقل إلى مانشستر يونايتد في 2004 وأعير في 2006 إلى ريال سرقطسة، ليعود بعد ذلك إلى برشلونة بقيادة المدير الفني بيبي غوارديولا في 2008.