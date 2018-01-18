واستخدم علماء من جامعة كامبريدج البريطانية، "عالم آلي" لإجراء فحص يشمل ملايين الاختبارات الكيماوية والجينية والدوائية، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وقال العلماء في الدراسة التي نشرت في دورية "ساينتفيك ريبورتس"، إن مادة "تريكلوسان" التي تدخل في تركيبة معاجين الأسنان، أظهرت قدرة على وقف انتشار الملاريا في مرحلتين حرجتين في الكبد والدم.

وتودي الملاريا بحياة نصف مليون إنسان تقريبا كل عام، غالبيتهم من الأطفال، في الأجزاء الفقيرة من أفريقيا.

لكن يمكن علاج المرض بعدد من الأدوية، غير أن مقاومة المرض لهذه العلاجات تتزايد، مما يثير المخاوف من أن بعض سلالات المرض قد تصبح عصية على العلاج.

وبعد انتقالها إلى عائل جديد من خلال لدغة البعوض، تشق طفيليات الملاريا طريقها إلى الكبد حيث تنضج وتتكاثر، ثم تنتقل إلى كرات الدم الحمراء وتتكاثر وتنتشر في أنحاء الجسم، وتسبب حمى ومضاعفات قد تهدد حياة المريض.

ويعرف العلماء من قبل أن مادة التريكلوسان يمكنها وقف نمو طفيليات الملاريا في مرحلة الإصابة في الدم، من خلال تثبيط عمل إنزيم يعرف باسم "إنويل ريدوكتاس" يساهم في إنتاج الأحماض الدهنية.

وفي معجون الأسنان يساعد هذا في منع تراكم البكتيريا في الأسنان.

ولكن من خلال هذه الدراسة، وجد فريق البحث بقيادة ستيف أوليفر وإليزابيث بيلزلاند، أن مادة التريكلوسان تثبط أيضا عمل إنزيم مختلف تماما في طفيل الملاريا يعرف باسم "دي إتش اف آر".

وهذا الإنزيم هو هدف عقار بيريميثامين المضاد للملاريا، الذي تزداد مقاومة طفيليات الملاريا له خاصة في أفريقيا.

وأظهر عمل فريق كامبريدج قدرة التريكلوسان على استهداف هذا الإنزيم وتثبيطه، حتى في الطفيليات المقاومة للبيريميثامين.