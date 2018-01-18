وقالت إدارة مطار سخيبول في تغريدة على تويتر إن "كل حركة النقل الجوي علقت إلى أجل غير مسمى".

من جهته، أعلن معهد الأرصاد الجوية الهولندي أنه وضع جزءا كبيرا من البلاد في حالة الانذار الأقصى أو "الدرجة الحمراء".

وفي بداية الشهر الجاري، أعاقت عاصفة حركة الملاحة الجوية في مطار سخيبول ، حيث ألغيت الكثير من الرحلات فيما تم تأجيل العديد من غيرها.