وقال السيسي في مؤتمر صحفي مشترك عقب اللقاء إنه يقدر ما تؤكده إثيوبيا بشأن حرصها على عدم الإضرار بمصالح مصر المائية.

لكنه أشار إلى أن السبيل الوحيد لترجمة ما تقوله إثيوبيا هو الانتظار لإتمام الدراسات الفنية المطلوبة لتحديد تداعيات بناء السد على دولتي المصب.

وأضاف "مصر طرحت على إثيوبيا والسودان مشاركة البنك الدولي في المباحثات الثلاثية حول سد النهضة كطرف فني محايد."

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإثيوبي إن بلاده لن تسمح بالإضرار بالشعب المصري وأنها على استعداد لحل أي مشاكل عالقة فيما يتعلق بسد النهضة.

وقال إن هذا السد لن يشكل أي ضرر ولن يكون نهر النيل موضعا للخلاف بين البلدين.