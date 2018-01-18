ونشرت صحيفة "شبورت بيلد" الألمانية تصريحا على لسان اللاعب، قال فيه "ما أزال أشعر بأنني بخير أمامي عامين أستطيع أن أقدم خلالهما أعلى المستويات".

وعقد ريبيري مع بطل الدوري الألماني ينتهي مع نهاية الموسم الجاري، لكنه ما يزال أحد الأعمدة الرئيسية للفريق بقيادة المدير الفني يوب هاينكس.

وسيكون لاعب الوسط الفرنسي في نهاية عقده الجديد قد أمضى 11 موسما في صفوف بايرن.

يشار إلى أن ريبيري انضم إلى بايرن ميونيخ في 2007 آتيا من مرسيليا.