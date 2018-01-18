ومن المتوقع أن تصل العاصفة من الغرب، وتجلب معها الثلوج الكثيفة والأمطار والرياح العاصفة.

وحذرت السلطات المواطنين، لاسيما في غرب وشمال ألمانيا، من مغادرة منازلهم يوم الخميس، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

وقالت سكك الحديد الألمانية على موقعها، إن العديد من القطارات ستقلل من سرعتها بسبب العاصفة، ومن المتوقع حدوث تأخيرات.

واستجاب رجال الإطفاء والشرطة للعديد من الحوادث التي وقعت في وقت متأخر من مساء الأربعاء في شمال وجنوب البلاد، بسبب تساقط الثلوج الكثيفة والطرق الزلقة.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية (دي بي إيه) أن الشرطة قالت إن هناك حوادث "بين دقيقة وأخرى" على الطرق السريع بين فيلهلمسهافن وفسترشتيده شمالي ألمانيا.