وبحلول الساعة 07:26 بتوقيت غرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1326.11 دولار للاوقية (الأونصة).

ولامس المعدن النفيس أدنى مستوياته منذ 12 يناير عند 1323.70 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

وفي الجلسة السابقة، انخفض الذهب 0.8 بالمئة مسجلا أكبر خسارة يومية له بالنسبة المئوية منذ السابع من ديسمبر.

وتراجع الذهب في العقود الآجلة الأميركية تسليم فبراير 0.9 بالمئة إلى 1326.60 دولار للأوقية.

وزاد الإنتاج الصناعي الأميركي أكثر من المتوقع في ديسمبر، حيث عزز الطقس البارد غير المعتاد في نهاية الشهر الطلب على التدفئة لكن إنتاج الصناعات التحويلية لم يزد إلا قليلا، مما ينبئ بنمو متوسط للقطاع الصناعي.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.33 بالمئة إلى 90.844 بعدما سجل 90.113 الأربعاء وهو أدنى مستوى له منذ 31 ديسمبر 2014.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 16.99 دولار للأوقية، في حين نزل البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1110.99 دولار للأوقية.

وانخفض البلاتين 0.1 بالمئة إلى 996.20 دولار للأوقية بعدما لامس أعلى مستوياته منذ الثامن من سبتمبر عند 1006.60 دولار للأوقية في الجلسة السابقة.