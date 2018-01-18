وجمعت شركة "نيسان" مجموعة من النساء وقدمت لهن دروسا خاصة في القيادة.

ووفق ما ذكره "كرياتيفيتي أونلاين"، فإن المدربين كانوا رجالا مقربين من النساء مثل إخوانهم وأزواجهم وآبائهم.

وستشارك نيسان في حملة أجل تشجيع النساء على التقدم للحصول على رخصة السياقة، وذلك من خلال وسم (هاشتاغ) #SheDrives.

يذكر أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أصدر قرارا في سبتمبر الماضي، يسمح للنساء بقيادة السيارات في المملكة بحلول يونيو المقبل.

من جهتها، أكدت وزارة الداخلية السعودية جاهزية عناصرها للإشراف على تطبيق قرار السماح للمرأة السعودية بالقيادة، معتبرة أن هذا القرار سيساهم في "الحد من الخسائر البشرية" الناجمة عن حوادث السير.

وقال وزير الداخلية، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف "قيادة المرأة للسيارة سيُحول سلامة المرور إلى ممارسة تربوية تؤدي للحد من الخسائر البشرية والاقتصادية الناجمة عن الحوادث".