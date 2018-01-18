وقالت مصادر محلية إن أحمد علي صالح الشني، أحد أبناء محافظة البيضاء، توفي إثر التعذيب في سجون ميليشيات الحوثي الإيرانية، بعد اختطافه قبل نحو شهرين في صنعاء.

ويرفع مقتل الشني عدد من قضوا تحت التعذيب في سجون ميليشيات الحوثي الإيرانية إلى 115 شخص.

وكانت منظمة العفو الدولية قد طالبت ميليشيات الحوثي الإيرانية في صنعاء، بالإفراج فورا وبدون قيد أو شرط عن جميع معتقلي الرأي الذين يقبعون في السجون.

ونفذت ميليشيات الحوثي الإيرانية منذ 2016 موجة من الاعتقالات طالت عددا من الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والأقليات الدينية.

وقالت المنظمة إن لديها معلومات بأن ما لا يقل عن 10 صحافيين احتجزوا بصورة تعسفية بدون تهمة أو محاكمة لأكثر من عامين ونصف العام.

ووثقت مؤسسات حقوقية اضطهاد الحوثيين للأقلية البهائية، واستشهدت منظمة العفو الدولية بحكم الإعدام الذي صدر عن محكمة في صنعاء ضد حامد حيدرة، أحد أبرز وجوه الطائفة البهائية في اليمن.