وقالت الصحيفة البريطانية إن هذا الأمر سيعزز مكانة النرويج كدولة رائدة في مجال النقل الكهربائي.

وذكر داغ فالك بيترسن، الرئيس التنفيذي لشركة "أفينور"، وهي الشركة المكلفة بالمطارات النرويجية، "نسعى إلى الانتقال صوب النقل الجوي الكهربائي.. هذه الخطوة ستكون الأولى في العالم".

وقال "نعتقد أن جميع الرحلات التي تصل مدتها إلى ساعة ونصف يمكن أن تتم عبر طائرات كهربائية".

وأوضح أن هذه الرحلات ستشمل جميع الرحلات الداخلية والرحلات المتوجهة نحو العواصم الاسكندنافية المجاورة.

وأوضحت "الغارديان" أن شركة "أفينور" تخطط قريبا لإطلاق مناقصة لاختبار طائرة كهربائية صغيرة تضم 19 مقعدا.

وقال فالك بيترسن "حين نبلغ هدفنا، لن يشكل السفر جوا أية مشكلة بالنسبة للمناخ، بل سيكون حلا".

يشار إلى أن النرويج هي أكبر منتج للنفط والغاز في أوروبا الغربية.