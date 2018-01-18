وتهدف الوديعة السعودية إلى إنقاذ الريال اليمني من مواصلة الهبوط، بعد أن تخطي حاجز 500 ريال يمني للدولار الواحد في الآونة الأخيرة.

وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، توجيهاته بإيداع ملياري دولار أميركي في حساب البنك المركزي اليمني لرفع المعاناة عن الشعب اليمني.

وأكد مصرفيون أن سعر الدولار الأميركي تراجع إلى نحو 450 ريال يمني في معظم المحافظات.

وحدد البنك المركزي اليمني سعرا جديدا لصرف الدولار الأميركي بعد ساعات من الإعلان عن الوديعة السعودية وتعافي الريال اليمني.

وقضت النشرة التي أصدرها البنك المركزي بتحديد سعر الدولار الأميركي عند 390 ريالا يمنيا للشراء و396 ريالا للبيع، بزيادة 10 ريالات عن السعر السابق الذي حدده البنك قبل عدة أشهر.