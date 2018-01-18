هذا وقام جيش تركيا، اليوم، بإزالة إجزاء من الجدار الحدودي في 12 نقطة على الحدود التركية مع عفرين السورية.

ويأتي ذلك تزامناً مع إفادات من نشطاء في الداخل السوري، قالوا إن الجيش التركي والجيش الحر قصفوا في ساعات الليل المتأخر مواقع للمسلحين الأكراد في عفرين.

وكان الجيش التركي قد أرسل فجر اليوم مزيداً من الآليات العسكرية إلى هتاي وكليس قبالة عفرين.

وأعلن مجلس الأمن القومي، ليلة أمس، أن الأمن القومي التركي بات مهدداً بالخطر، وقرر اتخاذ الخطوات اللازمة بشكل حازم وعلى الفور للقضاء على التهديدات الموجهة للبلاد من غربي سوريا، وذلك لضمان أمن المواطنين وممتلكاتهم، وتعزيز الأمن على الحدود، كما جاء في بيان للمجلس عقب انتهاء اجتماعه.