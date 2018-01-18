وهذا هو الفوز الرابع على التوالي لوريورز خارج أرضه في رحلته التي تتضمن خمس مباريات وتنتهي بمواجهة هيوستون روكتس يوم السبت.

وأحرز حامل اللقب 19 نقطة متتالية في الربع الثالث ليفرض سيطرته على المباراة ويواصل تقدمه حتى النهاية.

وسجل كلاي طومسون 38 نقطة لوريورز وأضاف زميله ستيفن كوري 30نقطة، فيما اكتفى كيفن دورانت بتسجيل 19 نقطة.

وخاض وريورز المباراة بدون درايموند غرين وأندري إيغودالا بسبب إصابتهما.

وأحرز نيكولا ميروتيتش 24 نقطة لبولز الذي كان انتصر في آخر ثلاث مباريات قبل هذه المواجهة ويحتل المركز 12 بين فرق القسم الشرقي.

ويملك وريورز سجلا أفضل خارج ملعبه إذ انتصر في 21 مباراة مقابل ثلاث هزائم، فيما فاز على أرضه في 16 مباراة مقابل ست هزائم.

ويحتل وريورز صدارة القسم الغربي أمام روكتس وسان أنطونيوسبيرز.

وفي مباريات أخرى، فاز سبيرز 100-95 على بروكلين نيتس وانتصر أوكلاهوما سيتي ثاندر 114-90 على لوس أنجلوس ليكرز.

وتغلب ميامي هيت 106-101 على ميلووكي باكس وتورونتو رابتورز96-91 على ديترويت بيستونز.

وفاز ممفيس غريزليز 105-99 على نيويورك نيكس، وفاز تشارلوتهورنتس 133-109 على واشنطن ويزاردز، كما تغلب أتلانتا هوكس 94-93على نيو أورليانز بليكانز.