وكانت سفينة "سانتشي" التي كانت تنقل 136 الف طن من المحروقات الخفيفة المكثفة غرقت الأحد بعد اشتعال النيران فيها طيلة أسبوع إثر اصطدامها بسفينة شحن صينية على بعد 300 كلم تقريبا شرق شانغهاي.

وأعلنت الإدارة الوطنية للمحيطات في بيان مساء الأربعاء أنها تراقب أربع بقع مساحتها الاجمالية 101 كلم مربع، مضيفة أنها تحاول وقف "تقدم بقعة النفط وتقييم عواقبها على التوازن البيئي في البحر".

وكانت هذه الإدارة أشارت الثلاثاء إلى تشكل بقعة نفط بمساحة 69 كلم مربع يضاف إليها تلوث "متناثر" على مساحة 40 كلم مربع.

وكانت وزارة النقل الصينية أعلنت الأربعاء أن سفينة "سانتشي" غارقة على عمق 115 مترا وأنه "سيتم نشر غواصات يتم التحكم بها عن بعد لمسح المياه حول الحطام".

وتم انتشال ثلاث جثث من أصل طاقم من 32 شخصا، وهم 30 إيرانيا وبنغلاديشيين. وفقد أي أمل بالعثور على ناجين وتم تعليق عمليات الإنقاذ.