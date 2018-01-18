وأبلغ تيلرسون الصحفيين بأن عدم التزام موسكو بإجراءات الأمم المتحدة يتعلق "في الأساس" بالوقود "وبعض المجالات الأخرى المحتملةأ يضا". ولم يخض في تفاصيل.



وقال تيلرسون على متن طائرته أثناء عودته من اجتماع بشأن كورياالشمالية في فانكوفر "من الواضح لنا أنهم لا ينفذون كل العقوبا توثمة دليل على أنهم ربما يحبطون بعض العقوبات".