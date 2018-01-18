أبو ظبي - سكاي نيوز عربية و جه وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون الاتهام إلى روسيا بأنها لا تنفذ كل عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على كورياالشمالية بشأن برنامجها للأسلحة النووية وقال إن موسكو "ربما تحبط" بعض الخطوات.
وأبلغ تيلرسون الصحفيين بأن عدم التزام موسكو بإجراءات الأمم المتحدة يتعلق "في الأساس" بالوقود "وبعض المجالات الأخرى المحتملةأ يضا". ولم يخض في تفاصيل.
وقال تيلرسون على متن طائرته أثناء عودته من اجتماع بشأن كورياالشمالية في فانكوفر "من الواضح لنا أنهم لا ينفذون كل العقوبا توثمة دليل على أنهم ربما يحبطون بعض العقوبات".