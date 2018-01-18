وقال الادعاء الاتحادي في نيويورك في لائحة الاتهام بمحكمة مانهاتن الاتحادية إن كريستيان غانغارسكي (51 عاما) ارتبط بعلاقات شخصية مع أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة الراحل وأعضاء آخرين بالتنظيم.

وأضافوا أن غانغارسكي ساعد القاعدة في التخطيط لهجمات على أميركيين بمشاركة خبرته في أجهزة الكمبيوتر والاتصالات اللاسلكية وأنظمة الأسلحة، وأنه سافر من ألمانيا إلى باكستان وأفغانستان خمس مرات على الأقل خلال الفترة بين عامي 1999 و2001 والتقى بأعضاء في القاعدة.

ووفقا للائحة الاتهام، فإن غانغارسكي كان في ألمانيا وقت وقوع هجمات 11 سبتمبر، غير أنه قال فيما بعد إنه "كان على علم بأن شيئا كبيرا على وشك الحدوث".

ولم يتضح ما إذا كان هناك محام لغانغارسكي في الولايات المتحدة.

وصدر حكم على غانغارسكي، وهو بولندي المولد اعتنق الإسلام، في فرنسا عام 2009 بالسجن 18 عاما بعدما أدين بالمساعدة في هجوم للقاعدة على معبد يهودي في جربة بتونس، أودى بحياة 21 شخصا عام 2002.