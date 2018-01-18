ووفق فيديو نشره موقع "ديلي ميل" البريطاني، فإن الرجل توجه إلى كلبيه وسألهما "من المسؤول عن هذا؟"

فردّ الكلب الأسود بطريقة غير مباشرة، حيث حرّك رأسه وعينيه صوب الكلب الثاني، وكأنه يخبره أنه "هو الفاعل".

وبعدما سألهما للمرة الثانية "من سرق هذه؟"، حرك الكلب كاحله باتجاه الكلب الآخر، ليؤكد مرة أخرى نفس الجواب.

فما كان على الكلب "صاحب الفعلة" إلا أن يختبئ ويغطي رأسه، ليظهر خجله مما قام به.

ولم يذكر المصدر ذاته أين تم التقاط الفيديو.