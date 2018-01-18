ووفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن السنجاب الأحمر المسمى "تين تين" تعرّف على القط البالغ من العمر 13 عاما، حين جرى إنقاذ السنجاب الصغير من فوق شجرة طويلة.

وأنقذ ديكان اندرسن، 38 عاما، من الدنمارك، السنجاب، الذي كان عمره شهرا واحدا فقط آنذاك، عندما كان سيسقط من الشجرة ثم جلبه إلى بيته ليرعاه.

ولم يكن ديكان يعتقد أن السنجاب سيندمج بسرعة داخل البيت وسيدخل قلب القط بهذه السهولة.

وقال ديكان "في البداية قدمت له الرعاية الضرورية وتركته خارج البيت حتى تأتي أمه بحثا عنه.. لكنها لم تأت فقررت إدخاله إلى بيتي".

وأضاف "القط والسنجاب كونا علاقة صداقة لا يمكن تصورها.. إنهما لا ينفصلان عن بعضهما البعض، وكأن قصة حب تجمعهما".