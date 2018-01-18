ومع ارتفاع درجات الحرارة حققت البطلة السابقة العديد من النقاط المباشرة قبل أن تنهي المجموعة الأولى أمام منافستها اللاتفية في 23 دقيقة باستاد رود ليفر أرينا.

واضطربت شارابوفا عندما تقدمت 5-4 ولديها الإرسال لحسم المباراة ومنحت سيفاستوفا فرصة وصول المجموعة إلى شوط فاصل لكن اللاعبة الروسية ضاعفت من قوتها لتحصل على ثلاث فرص للفوز بالمباراة.

وحسمت الأمور من النقطة الثانية عندما أطاحت سيفاستوفا بكرة خارج الملعب.