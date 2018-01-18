أبو ظبي - سكاي نيوز عربية عانت ماريا شارابوفا من تذبذب متأخر لمستواها وسط أجواء شديدة الحرارة في الملعب الرئيسي قبل أن تفوز 6-1 و7-6 على أنستاسيا سيفاستوفا المصنفة 14 وتبلغ الدور الثالث في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس.
ومع ارتفاع درجات الحرارة حققت البطلة السابقة العديد من النقاط المباشرة قبل أن تنهي المجموعة الأولى أمام منافستها اللاتفية في 23 دقيقة باستاد رود ليفر أرينا.
واضطربت شارابوفا عندما تقدمت 5-4 ولديها الإرسال لحسم المباراة ومنحت سيفاستوفا فرصة وصول المجموعة إلى شوط فاصل لكن اللاعبة الروسية ضاعفت من قوتها لتحصل على ثلاث فرص للفوز بالمباراة.
وحسمت الأمور من النقطة الثانية عندما أطاحت سيفاستوفا بكرة خارج الملعب.