واستؤنف الأربعاء بيع "لو كوتيديان دو نواكشوط" الناطقة بالفرنسية وأسبوعية "الأخبار" الناطقة بالعربية في أكشاك العاصمة.

وسبقتهما إلى ذلك الثلاثاء صحيفتا "الشعب" الناطقة بالعربية و"أوريزون" الناطقة بالفرنسية العامتان واللتان طالهما هذا الانقطاع في مخزون الورق لدى المطبعة الوطنية التي تدعمها الدولة.

وتدخلت وزارة المالية لتوفير الأموال اللازمة لشراء الورق وتسوية متأخرات الموظفين في المطبعة بحسب مصدر قريب من الملف.

وصرح موسى سامبا ساي رئيس تجمع الصحافة الموريتانية، النقابة الرئيسية للصحف الخاصة "يسعدنا أننا عدنا بعد غياب شهر"، لافتا إلى أن الخسائر التي نتجت من هذا الانقطاع القسري "مشاكل ساهمت في تفاقم وضع صعب أصلا".