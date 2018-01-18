ومالي هي ثالث أكبر منتج للذهب في أفريقيا بعد جنوب أفريقيا وغانا، وأنتجت 46.9 طن في 2016.
وتشير تقديرات للحكومة إلى أن التعدين الصناعي يشكل فقط نصف إنتاج الذهب في مالي، مع قيام منتجين من الأفراد بإنتاج حوالي 50 طنا سنويا.
قبل 32 دقيقة
ومالي هي ثالث أكبر منتج للذهب في أفريقيا بعد جنوب أفريقيا وغانا، وأنتجت 46.9 طن في 2016.
وتشير تقديرات للحكومة إلى أن التعدين الصناعي يشكل فقط نصف إنتاج الذهب في مالي، مع قيام منتجين من الأفراد بإنتاج حوالي 50 طنا سنويا.
قبل 55 دقيقة
وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.77 بالمئة إلى 1328.20 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الأميركي بعد أن كان سجل مستوى مرتفعا عند 1343.91 دولار في وقت سابق من الجلسة.
ولامس الذهب أقوى مستوياته منذ الثامن من سبتمبر أيلول عند 1344.44 دولار للأوقية يوم الاثنين.
ونزل الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1335.40 دولار للأوقية.
وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسية، حوالي 0.3 بالمئة إلى 90.656 بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ ديسمبر كانون الأول 2014 عند 90.113 في وقت سابق من الجلسة.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة عدة مرات هذا العام لكن بوتيرة تدريجية.
وتراجعت الفضة 1.14 بالمئة إلي 16.10 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.22 بالمئة إلى 1000.40 دولار للأوقية بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ الثامن من سبتمبر أيلول عند 1006.60 دولار.
قبل 3 ساعات
وجاء في البيان نقلا عن السيسي الذي تولى منصبه في حزيران/يونيو 2014 "على مدار فترة مسؤوليتي حققنا طفرة غير مسبوقة في مؤشرات التنمية الاقتصادية".
ويأتي هذا المؤتمر وسط توقعات بأن يقوم السيسي بإعلان الترشح لدورة رئاسية ثانية في الانتخابات التي ستنعقد في آذار/مارس القادم.
وقال السيسي في مؤتمر الاربعاء الذي عقد تحت اسم "حكاية وطن" وبثّه التلفزيون الرسمي "لقد أنجزنا خلال أقل من 4 سنوات ونكاد ننتهي من إنشاء ما يقرب من 11 ألف مشروع على أرض مصر بمعدل 3 مشروعات في اليوم الواحد وهو رقم قياسي غير مسبوق لأي دولة ناهضة وتبلغ تكلفة هذه المشروعات نحو 2 تريليون جنيه".
ومن ضمن المؤشرات التي استعرضها الرئيس المصري في كشف الحساب ارتفاع احتياطي النقد الاجنبي إلى نحو 37 مليار دولار مقابل 16 مليار دولار في 2014.
كذلك أشار إلى انخفاض ميزان العجز التجاري في العامين السابقين بمقدار 20 مليار دولار منها 4 مليار دولار زيادة في الصادرات المصرية للخارج وانخفاض الواردات بمبلغ 16 مليار دولار.
وأوضح السيسي أن معدلات البطالة انخفضت من 13,4% إلى 11,9%. كما أشار إلى إن معدلات التضخم انخفضت من 35% إلى 22% خلال الشهر الحالي.
قبل 3 ساعات
وأدت العوامل الأساسية إلى زيادة أسعار العقود الآجلة للخامين القياسيين برنت وغرب تكساس الوسيط نحو 13 في المئة فوق المستويات المسجلة في أوائل ديسمبر كانون الأول بدعم من قيود الإنتاج التي تفرضها أوبك وروسيا وأيضا نمو قوي للطلب.
وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 23 سنتا لتبلغ عند التسوية 69.38 دولار للبرميل، بينما صعدت عقود خام القياس الأمريكي 24 سنتا إلى 63.97 دولار.
وكان برنت قفز يوم الاثنين إلى 70.37 دولار للبرميل وهو أعلى مستوياته منذ ديسمبر كانون الأول 2014 حين بدأ انخفاض أسعار النفط الذي استمر ثلاث سنوات.
وسجل الخام الأميركي 64.89 دولار الثلاثاء وهو أيضا أعلى مستوى له منذ ديسمبر كانون الأول 2014.
ويقول متعاملون إن أسواق النفط بصفة عامة تحظى بدعم كبير، وإن من المستبعد حدوث انخفاضات حادة للأسعار.
وتخفض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا الإنتاج منذ يناير كانون الأول من العام الماضي ومن المقرر أن تستمر التخفيضات حتى نهاية 2018.
وتتزامن هذه القيود مع قوة الطلب على النفط.