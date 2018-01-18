وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.77 بالمئة إلى 1328.20 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الأميركي بعد أن كان سجل مستوى مرتفعا عند 1343.91 دولار في وقت سابق من الجلسة.

ولامس الذهب أقوى مستوياته منذ الثامن من سبتمبر أيلول عند 1344.44 دولار للأوقية يوم الاثنين.

ونزل الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1335.40 دولار للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسية، حوالي 0.3 بالمئة إلى 90.656 بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ ديسمبر كانون الأول 2014 عند 90.113 في وقت سابق من الجلسة.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة عدة مرات هذا العام لكن بوتيرة تدريجية.

وتراجعت الفضة 1.14 بالمئة إلي 16.10 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.22 بالمئة إلى 1000.40 دولار للأوقية بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ الثامن من سبتمبر أيلول عند 1006.60 دولار.