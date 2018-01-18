وكان الأجانب الأربعة في طريقهم مساء الثلاثاء للعاصمة أبوجا بعدما غادروا مدينة كادونا حين كمن لهم "مسلحون مجهولون" وقتلوا شرطيين اثنين كانا يرافقونهم، وفق ما أوضح مختار عليو المتحدث باسم شرطة ولاية كادونا.

وأوضح أنه بحدود الساعة 19,00 (18,00 ت غ) بدأ الخاطفون "تبادلا كثيفا لإطلاق النار مع الشرطيين اللذين رافقا الاجانب ولقيا حتفهما مع الأسف".

وأكد عليو أن "الشرطة بذلت كل ما في وسعها لإنقاذهما" واستخدمت "كل ما لدينا من وسائل (بينها وحدات خاصة لمكافحة الخطف) للعثور عليهما على قيد الحياة واعتقال الخاطفين".

لكنه لم يدل بمزيد من التفاصيل عن هويات الرهائن.

ورفض المتحدث باسم السفارة الأميركية الذي اتصلت به وكالة فرانس برس التعليق على هذه المعلومات.

أما جون بابوك المتحدث باسم وكالة الشؤون الخارجية الكندية فقال إن "الشؤون الخارجية الكندية على علم بالتقارير حول خطف مواطنين كنديين اثنين في نيجيريا".