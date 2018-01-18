ومن المقرر أن يلتقي ديساليغنه هو أرفع مسؤول أثيوبي يزور مصر مع الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الخميس.

وأعلنت وزارة الخارجية المصرية عن الزيارة في بيان الي سيتم خلالها بحث عدد من القضايا الثنائية والإقليمية بين الجانبين.

وعقد وزيرا خارجية البلدين محادثات قبيل الزيارة، وقالت مصر إنها ملتزمة باتفاق سابق لتقاسم النيل مع إثيوبيا والسودان.