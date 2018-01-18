كان وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون قال الشهر الماضي إن نقل السفارة "ربما لا يكون قبل ثلاث سنوات وهذا (تقدير) طموح للغاية" وهو إطار زمني أرجعه مسؤولون في الإدارة إلى العمليات اللازمة للعثور على موقع وتأمينه فضلا عن ترتيب سكن للدبلوماسيين.

وقال نتنياهو وفقا لصحفيين يرافقونه في زيارته إلى الهند "تقييمي الراسخ أن ذلك سيتم أسرع مما تتوقعون .. خلال عام من الآن".

وردا على سؤال عن هذا التصريح قال ترامب لرويترز في مقابلة إن ذلك ليس صحيحا.

وقال "بنهاية العام؟ نتحدث عن سيناريوهات مختلفة ... نحن لا ندرس ذلك".

لكن ترامب قال إنها ستكون "سفارة جميلة لكن لن تتكلف 1.2 مليار دولار" في إشارة إلى ما يقول إنها تكلفة السفارة الأميركية الجديدة في لندن.

وألغى ترامب الأسبوع الماضي زيارة إلى لندن لافتتاح السفارة الجديدة ولام سلفه باراك أوباما على بيع مبنى السفارة القديم "بمبلغ زهيد" في اتفاق سيء.