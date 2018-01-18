وكان أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي غاضبا في نهاية المباراة بعد طرد بيدرو وألفارو موراتا في الوقت الإضافي ورفض الحكم احتساب ركلتي جزاء لفريقه لكن بطل إنجلترا حافظ على هدوئه ليفوز 5-3 في ركلات الترجيح.

وأحرز إيدن هازارد ركلة الجزاء الأخيرة ليحسم المباراة بعدما قدم الفريقان أداء متواضعا إلى أن منح ميشي باتشواي التقدم لتشيلسي في الدقيقة 55 قبل أن يدرك غامال لويس التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وودع بورنموث المنتمي للدوري الممتاز البطولة بعد هزيمة مذلة 3-صفر أمام مستضيفه ويجان اثليتيك المنافس في الدرجة الثالثة في مباراة الإعادة.

وتجاوز ويجان، الفائز باللقب قبل خمسة أعوام لكن منذ ذلك الوقت هبط إلى درجات أدنى، تشكيلة ضعيفة من بورنموث إذ افتتح سام مرسي التسجيل في الشوط الأول وأضاف دان برن وكالوم ايلدر هدفين في الشوط الثاني.

وبلغ سوانزي سيتي المنافس في الدوري الممتاز الدور الرابع أيضا بعدما أحرز ويلفريد بوني هدف الفوز 2-1 على ولفرهامبتون واندرارز متصدر الدرجة الثانية.