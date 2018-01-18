ورفع نيمار العائد من الإصابة رصيده إلى 15 هدفا هذا الموسم وأضاف انخيل دي ماريا هدفين والبديل كيليان مبابي هدفا.

وأحرز كافاني هدفه 156 مع باريس سان جيرمان بجميع المسابقات ليعادل رقم زلاتان إبراهيموفيتش الذي لعب للفريق في الفترة من 2012وحتى 2016.

ويملك باريس سان جيرمان 56 نقطة من 21 مباراة متقدما بفارق 11نقطة عن أولمبيك ليون صاحب المركز الثاني الذي انتصر 2-صفر على جانون في وقت سابق الأربعاء.