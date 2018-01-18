وأحرز اوسكار ميليندو هدف إسبانيول في الدقيقة 88 بعدما تصدى دييغو لوبيز حارس مرمى ريال مدريد السابق لركلة جزاء من ميسي في بداية الشوط الثاني.

ولم يخسر برشلونة أمام إسبانيول منذ 2009 وهذه هي أول هزيمة أمام غريمه المحلي في الكأس منذ 1970. وكانت آخر هزيمة لبرشلونة أمام ريال في كأس السوبر الإسبانية يوم 16 أغسطس آب.

وتقام مباراة الإياب يوم 25 يناير كانون الثاني الحالي.

وقلب إشبيلية تأخره بهدف إلى فوز 2-1 على مستضيفه أتليتيكو مدريد إذ جاء قرار المدرب دييغو سيميوني بإراحة الحارس الأساسي يان اوبلاك وإشراك ميغيل أنخيل مويا بنتيجة عكسية.

ووضع مويا كرة بعد تمريرة عرضية في شباكه في الدقيقة 79 ليلغي تقدم فريقه عبر دييغو كوستا قبل ذلك بست دقائق وأحرز خواكين كوريا هدف الفوز قبل دقيقتين من النهاية ليمنح فينشنزو مونتيلا مدرب إشبيلية الجديد، الذي يتعرض لضغط كبير، فوزا مهما.

وانتفض بلنسية ليحول تأخره إلى فوز 2-1 على ديبورتيفو ألافيس وصيف البطل في الموسم الماضي.

وتقدم الفريق الضيف عبر روبن سوبرينو في الدقيقة 66 لكن البرتغالي جونسالو جيديس أدرك التعادل لبلنسية في الدقيقة 73.

وطُرد ادريان دييغيز مدافع ألافيس في الدقيقة 77 لحصوله على إنذارين في غضون تسع دقائق واستفاد رودريغو مورينو مهاجم بلنسية من ذلك ليحرز هدف الفوز قبل ثماني دقائق من النهاية.

ويحل ريال مدريد ضيفا على ليغانيس في ذهاب دور الثمانية الخميس.