وكان المغرب تغلب على موريتانيا 4-صفر، والسودان على غينيا 2-1 في الجولة الأولى فارتفع رصيد كل منهما الى 6 نقاط.

وأصبحت الجولة الثالثة الأخيرة في الدور الأول الأحد تحصيل حاصل حيث يلعب المغرب مع السودان على صدارة المجموعة، بينما تلتقي موريتانيا مع غينيا في مباراة هامشية.