أبو ظبي - سكاي نيوز عربية تأهل المنتخبان المغربي والسوداني لكرة القدم لربع النهائي من بطولة أفريقيا للاعبين المحليين المقامة في المغرب، بعد فوز الأول على نظيره الغيني 3-1، والثاني على نظيره الموريتاني 1-صفر في الدار البيضاء في الجولة الثانية للمجموعة الأولى.
وكان المغرب تغلب على موريتانيا 4-صفر، والسودان على غينيا 2-1 في الجولة الأولى فارتفع رصيد كل منهما الى 6 نقاط.
وأصبحت الجولة الثالثة الأخيرة في الدور الأول الأحد تحصيل حاصل حيث يلعب المغرب مع السودان على صدارة المجموعة، بينما تلتقي موريتانيا مع غينيا في مباراة هامشية.