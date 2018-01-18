وجاء في البيان نقلا عن السيسي الذي تولى منصبه في حزيران/يونيو 2014 "على مدار فترة مسؤوليتي حققنا طفرة غير مسبوقة في مؤشرات التنمية الاقتصادية".

ويأتي هذا المؤتمر وسط توقعات بأن يقوم السيسي بإعلان الترشح لدورة رئاسية ثانية في الانتخابات التي ستنعقد في آذار/مارس القادم.

وقال السيسي في مؤتمر الاربعاء الذي عقد تحت اسم "حكاية وطن" وبثّه التلفزيون الرسمي "لقد أنجزنا خلال أقل من 4 سنوات ونكاد ننتهي من إنشاء ما يقرب من 11 ألف مشروع على أرض مصر بمعدل 3 مشروعات في اليوم الواحد وهو رقم قياسي غير مسبوق لأي دولة ناهضة وتبلغ تكلفة هذه المشروعات نحو 2 تريليون جنيه".

ومن ضمن المؤشرات التي استعرضها الرئيس المصري في كشف الحساب ارتفاع احتياطي النقد الاجنبي إلى نحو 37 مليار دولار مقابل 16 مليار دولار في 2014.

كذلك أشار إلى انخفاض ميزان العجز التجاري في العامين السابقين بمقدار 20 مليار دولار منها 4 مليار دولار زيادة في الصادرات المصرية للخارج وانخفاض الواردات بمبلغ 16 مليار دولار.

وأوضح السيسي أن معدلات البطالة انخفضت من 13,4% إلى 11,9%. كما أشار إلى إن معدلات التضخم انخفضت من 35% إلى 22% خلال الشهر الحالي.