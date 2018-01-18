وأدت العوامل الأساسية إلى زيادة أسعار العقود الآجلة للخامين القياسيين برنت وغرب تكساس الوسيط نحو 13 في المئة فوق المستويات المسجلة في أوائل ديسمبر كانون الأول بدعم من قيود الإنتاج التي تفرضها أوبك وروسيا وأيضا نمو قوي للطلب.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 23 سنتا لتبلغ عند التسوية 69.38 دولار للبرميل، بينما صعدت عقود خام القياس الأمريكي 24 سنتا إلى 63.97 دولار.

وكان برنت قفز يوم الاثنين إلى 70.37 دولار للبرميل وهو أعلى مستوياته منذ ديسمبر كانون الأول 2014 حين بدأ انخفاض أسعار النفط الذي استمر ثلاث سنوات.

وسجل الخام الأميركي 64.89 دولار الثلاثاء وهو أيضا أعلى مستوى له منذ ديسمبر كانون الأول 2014.

ويقول متعاملون إن أسواق النفط بصفة عامة تحظى بدعم كبير، وإن من المستبعد حدوث انخفاضات حادة للأسعار.

وتخفض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا الإنتاج منذ يناير كانون الأول من العام الماضي ومن المقرر أن تستمر التخفيضات حتى نهاية 2018.

وتتزامن هذه القيود مع قوة الطلب على النفط.