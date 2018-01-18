في المباراة الأولى على ملعب المقاولون في الجبل الأخضر، سجل طاهر محمد طاهر (36) ومحمد سمير (47) الهدفين ورفعا رصيد فريقهما الى 28 نقطة في المركز السادس.

في حين توقف رصيد الإسماعيلي عند 41 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف الأهلي المتصدر الذي يواجه مصر المقاصة الأحد في ختام المرحلة، ويملك مباراة مؤجلة من الجولة السادسة ضد المقاولون بالذات.

وسيطر الإسماعيلي على أغلب فترات الشوط الأول معتمدا على سرعة الثلاثي إبراهيم حسن وكريم بامبو ومحمد صادق، وأمامهم هداف الفريق الكولومبي دييغو كالديرون، لكن الرباعي تبارى في إهدار الفرص بغياب اللمسة الأخيرة الصحيحة.

وحقق الاتحاد السكندري فوزا سهلا على ضيفه النصر بثلاثية نظيفة على ملعب الجيش في برج العرب تناوب على تسجيلها أحمد كابوريا (53) والعاجي رزاق سيسه (57) والغاني إيمانويل باناهيني (87).

ورفع الاتحاد رصيده الى 20 نقطة في المركز الرابع عشر، فيما استمر النصر في المركز السابع عشر قبل الاخير وله 13 نقطة.

وفى مباراة ركلات الجزاء، تمكن الأسيوطي من تحقيق فوز مهم على ضيفه الرجاء 3-1.

ورفع الأسيوطي رصيده إلى 23 نقطة صعد بها الى المركز العاشر.