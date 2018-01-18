في المباراة الأولى، على ملعب واندا ميتروبوليتانو، سيطر أتلتيكو مدريد على المجريات منذ البداية وكانت للاعبيه محاولات خطيرة أسفرت عن هدف من رأسية لدييغو كوستا ألغاه الحكم بحجة ارتكاب اللاعب خطأ ضد المدافع الأرجنتيني غابرييل ميركادو عند تسديد الكرة (13).

وكاد كوستا يفتتح التسجيل من رأسية ثانية لولا صحوة الحارس سيرخيو ريكو (19)، وعلت تسديدة الفرنسي أنطوان غريزمان بقليل الخشبات (26)، وفوت الأرجنتيني خواكين كوريا أول فرصة حقيقية لإشبيلية من انفراد، بعد أن سدد الكرة في جسم الحارس ميغل مويا (25).

وبعد عدة محاولات خطيرة لكوكي (29) ولوكاس هرنانديز وكوستا (39) وفيتولو ضد فريقه السابق (40)، حبس سيرخيو إيسكوديرو أنفاس مشجعي فريق العاصمة بتسديدة لولبية من نحو 40 مترا تألق مويا في إبعادها إلى ركنية (41).

وكان الشوط الثاني نسخة مشابهة للأول، وفوت كوستا عدة فرص من كرات عرضية من الجهة اليمنى، قبل أن ينجح في محاولته الخامسة إثر ركلة حرة وكرة مرتدة من الدفاع تابعها قوية من الجهة اليسرى (73)، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وأخفق كوستا من جديد في الوصول إلى عرضية مماثلة (76)، وأهدر زميله إنخل كوريا الذي نزل في الشوط الثاني (79)، قبل أن يعادل إشبيلية من هجمة مرتدة وتسديدة من خيسوس نافاس، وخطأ من الحارس مويا تسبب بتحويل الكرة إلى داخل شباكه (80).

ودفع أتلتيكو ثمن الفرص الضائعة، إذ تمكن إشبيلية من تسجيل هدف الفوز عبر الأرجنتيبني خواكين كوريا الذي تلقى كرة من التونسي وسام بن يدر وقاد هجمة معاكسة من الجهة اليسرى أنهاها في شباك مويا (88).

وعلى ملعب ميستايا، كان فالنسيا الطرف الأفضل طوال الشوط الأول بعد بداية نشطة لضيفه، الذي أتيحت للاعبيه 3 فرص في أول 5 دقائق، قبل أن يمسك صاحب الأرض بزمام المبادرة في الدقائق الـ 40 الأخيرة ويهدر الفرنسي جوفري كوندوغبيا والبرتغالي غونسالو غيديش وغابرييل ودانيال باريخو فرصا سهلة.

وفي الشوط الثاني، أحرج الفريق الزائر مضيفه بعد أن تقدم خلافا للمجريات بواسطة روبن سوبرينو إثر تمريرة من منير الحدادي أطلقها قوية من خارج المنطقة في أعلى الزاوية اليمنى (66)، لكن البرتغالي غيديش أعاد الأمور إلى نصابها بمتابعة كرة من زاوية صعبة في أسفل الزاوية اليسرى إثر تمريرة من سانتي مينا (75).

وتلقى الافيس ضربة قاسية بطرد مدافعه إدريان بالصفراء الثانية (77)، واستفاد فالنسيا من النقص العددي وسجل هدف الفوز بواسطة رودريغو إثر بينية من سانتي مينا (82).

وسيلعب برشلونة بطل الموسم الماضي الذي تغلب في النهائي على الافيس 3-1، مع مضيفه وجاره إسبانيول في أحد لقاءات دربي عاصمة مقاطعة كتالونيا.

وتختتم منافسات ذهاب هذا الدور الخميس بلقاء ليغانيس مع ريال مدريد، على أن تقام مباريات الإياب منتصف الأسبوع المقبل.