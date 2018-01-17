وانضم والكوت (28 عاما) إلى أرسنال في 2006 وسجل 108 أهداف في397 مباراة لكنه عانى لحجز مكان في التشكيلة الأساسية هذا الموسم تحت قيادة المدرب أرسين فينغر.

ولم يكشف الطرفان عن قيمة الصفقة لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن إيفرتون دفع نحو 20 مليون جنيه استرليني (27.59 مليون دولار) للتعاقد مع اللاعب الدولي الإنجليزي الذي اجتاز بنجاح الفحص الطبي يوم الأربعاء.

وقال والكوت لموقع إيفرتون على الإنترنت "أنا طموح جدا وأتيت إلى هنا لأنني أريد دفع النادي إلى مستويات أخرى".