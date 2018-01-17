وقال نائب رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، إن الأونروا "شريان مهم لحياة الكثير من اللاجئين الفلسطينيين"، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

وأوضح أن هذه الخطوة جاءت استجابة لنداء تبرعات عالمي من الأونروا، أملا في سد فجوة التمويل، بعد قرار الخفض الذي اتخذته الولايات المتحدة.

وتساهم بلجيكا بـ 19 مليون يورو على مدى 3 سنوات، لكن بسبب الحاجة الملحة للمنظمة، قال مكتب دي كرو إنها "ستصرف فورا".