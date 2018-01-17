وأضاف البيان أن الكوريتين اتفقتا أيضا على السير معا تحت علم موحد لشبه الجزيرة الكورية في طابور العرض في حفل افتتاح الأولمبياد.

وقال البيان إن كوريا الشمالية سترسل بعثة مؤلفة من نحو 550 فردا للأولمبياد بينهم 230 مشجعا و140 فنانا و30 لاعبا سيقدمون استعراضا في التايكوندو.

وذكر البيان أن من المقرر أن يبدأ أعضاء البعثة في الوصول إلى كوريا الجنوبية في 25 يناير.