وأوضح المجلس في بيان أنه لن يسمح بتشكيل "جيش إرهابي" على الحدود التركية وذلك بعد إعلان التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في شمال سوريا أنه يعمل مع قوات سوريا الديمقراطية التي تهيمن عليها وحدات حماية الشعب الكردية لتشكيل قوة حدودية جديدة قوامها 30 ألف فرد.

وطالب مجلس الأمن التركي بجمع كل الأسلحة التي وزعت على مقاتلين أكراد في سوريا دون تأخير.

كما أوصى المجلس الحكومة التركية بتمديد حالة الطوارئ التي فرضت بعد محاولة الانقلاب عام 2016.

وكان الجيش التركي أرسل تعزيزات عسكرية جديدة لقواته على أطراف هاتاي، المقابلة لمدينة عفرين السورية، التي تسيطر عليها قوات حماية الشعب الكردية تمهيدا لعملية عسكرية متوقعة هناك يستهدف فيها قوات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها أنقرة جماعات إرهابية.